お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が9日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。タクシー運転手の態度に対して不満を語った。番組冒頭、山内は「俺昨日、久しぶりにちょっとブチギレてんねんけど」と切り出し、大阪での仕事でタクシーを利用した際の出来事を振り返る。「なんばグランド花月から大阪城公園に移動するのにタクシーに乗って。事前にマネジャーから“中央大通りは避