¤¹¤´¤¯¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡È¤¢¤ë¸ÀÆ°¡É¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç°¦¤¬°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¾Ã¤¨µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦·Ð¸³¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«? º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ö¹¥¤­¤Ê¿Í¡¦Îø¿Í¤Ë¥É¥ó°ú¤­¤·¤Æ°ìµ¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¡×¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹²ñ°÷¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤­¤Ê¿Í¡¦Îø¿Í¤Ë·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â!? ¡ûÁê¼ê¤Î¸ÀÆ°¤Ë¥É¥ó°ú¤­¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤?¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹²ñ°÷¤Ë¡¢¡Ö¹¥¤­¤Ê¿Í¤Þ¤¿¤ÏÎø¿Í