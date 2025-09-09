¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£¶¡½£´¹­Åç¡Ê£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤¬·è¾¡¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££°¡½£±¤Î½é²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç²¬ËÜ¤¬ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¤Ê¤ª°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç´ßÅÄ¤âÃæÁ°ÂÇ¤ÇÂ³¤¤¤ÆËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÃæ»³¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ÀèÇÚ¤¬¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½éµå¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÂÇ¤È¤¦¤È·è¤á¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡£¾²ÅÄ¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÂª¤¨¤ë¤ÈÂÇµå¤ÏÃæÁ°¤Ø¡£»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÀô¸ý¤¬À¸´Ô¤·¡¢¾¡¤Á±Û