◆プロボクシング▽東洋太平洋ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇石井武志（３―０判定）ジェイク・アンパロ●（９日、東京・後楽園ホール）東洋太平洋ミニマム級王者・石井武志（２５）＝大橋＝が挑戦者の同級８位ジェイク・アンパロ（２８）＝フィリピン＝を３―０の判定で下し、２度目の防衛に成功した。戦績は石井が１０勝（８ＫＯ）１敗、アンパロが１６勝（４ＫＯ）７敗１分け。石井は序盤か