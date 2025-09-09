きょうの為替市場、海外時間に入って円高の動きが見られ、ドル円は一時１４６．３０円近辺まで下落する場面が見られた。ロンドン時間に日銀関連のニュースが流れ、円高の反応が出ている。石破首相の辞任表明を受けて日本の政治情勢が流動的になる中でも、日銀は年内利上げの可能性を排除しない姿勢だと伝わった。ブルームバーグが関係者の話として伝えていた。 日銀は新政権の政策を巡る市場の動向を注視