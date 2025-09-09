【ワシントン＝池田慶太】米国土安全保障省は８日、米国第３の都市・イリノイ州シカゴで、米移民・関税執行局（ＩＣＥ）が不法移民の凶悪犯を標的とした摘発作戦を始めたと発表した。トランプ大統領は民主党が統治するシカゴなどの治安を繰り返し問題視している。シカゴは移民への寛容政策を取る「聖域都市」の一つ。同省は声明でこうした政策を非難し、「不法移民の犯罪者にとって安全な都市はどこにもない」と訴えた。摘発作