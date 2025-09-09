8人組ボーイズグループ・ONE OR EIGHTが8日（日本時間）、『MTV Video Music Awards』に出席。日本人グループ初の快挙を達成しました。『MTV Video Music Awards』は、年間の最も優れたミュージックビデオやアーティストを決定する全米最大級の音楽授賞式。ニューヨークのUBSアリーナで行われ、レディー・ガガさん、サブリナ・カーペンターさん、KATSEYEなどのブレイク中のスターから世界的な大御所まで、多彩なアーティストがステ