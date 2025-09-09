◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―３ＤｅＮＡ（９日・甲子園）ＤｅＮＡのアンソニー・ケイ投手が７回３安打無失点７奪三振。優勝明け初戦の阪神相手に球団助っ人左腕最多の８勝目を挙げた。初回、先頭の近本に左前打を許したが、その後けん制で誘い出して盗塁死に仕留めた。なお２死から中野の三塁失策で二塁まで進めたが、以降は完璧に抑えて得点の機会を与えずに白星をつかみ取り「記録を一つ達成できたのはうれしい。目標は１