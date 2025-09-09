◆パ・リーグ日本ハム７―４ソフトバンク（９日・エスコンフィールド）日本ハムは、２回に３点のビハインドを背負いながらも逆転勝ち。昇格即スタメンの今川が一発を含む３安打３打点、山県が２打席連発と伏兵が活躍した。投げては先発・伊藤が７回３失点で自己最多に並ぶ１４勝目。チームの連敗を３で止め、首位ソフトバンクに３ゲーム差と迫った。会心の勝利だったが、新庄監督は「八木さんが心配なので今日はなし。あとは