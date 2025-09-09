アイルランドG1チャンピオンS（日本時間13日25時30分発走予定、芝2000メートル、レパーズタウン）に出走するシンエンペラー（牡4＝矢作、父シユーニ）が、現地9日朝、アイルランドのカラ競馬場で追い切りを行った。同馬は、帯同馬で先行したジャックオダモ（牡3＝矢作）を追いかけて、約1馬身先着した。騎乗した坂井瑠星（28）は「5ハロンほどやりました。テンが速くなったし、タフなコースで風もあったので、最後はいっぱいに