Å·Çµ²°¤Ï9·î8Æü¡¢ÍÈÊÆ²Û¡Ö²ÎÉñ´ìÍÈ ¿ðÌ´¡×¤Ë¶â¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö²ÎÉñ´ìÍÈ ¿ðÌ´ ¶â¤Î¤­¤Ê¤³Ì£¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤¿¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï270±ß¡£¶â¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢9·î13Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦Î¦¾å¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï2007Ç¯¤ÎÂçºå°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥²¥óÃ´¤®¤Î±þ±ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡È¶â¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡×(Å·Çµ²°)¡£¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¡È±ï