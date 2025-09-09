サッカーのイングランド・プレミアリーグのノッティンガム・フォレストは9日、アンジェ・ポステコグルー氏（60）の新監督就任を発表した。ギリシャ人オーナーのエバンゲロス・マリナキス氏は同氏の招へいに関し「我々は数々のトロフィーを獲得してきた実績と一貫性を持つ監督をクラブに迎える」と声明を発表。「彼は最高レベルのチームを指導してきた経験に加え、フォレストで我々とともに特別な何かを築き上げたいという願望を