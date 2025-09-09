小泉農相は９日の記者会見で、石破首相（自民党総裁）が退陣表明する前日の６日夜、菅義偉・元首相とともに首相公邸で首相と面会した場面について、「説得したわけではなく、首相の気持ちに向き合った約２時間だった」と振り返った。続投を明言していた首相に対し、「まるで考えを変えさせる圧力をかけるみたいな報道もあるが、政界の大先輩である首相にそんな姿勢で向き合うわけはない」と強調。「党が割れてはならず、一致結