¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢ºî¼Ô¡¦¤µ¤ä¤³(@sayakonosayako)¤µ¤ó¤¬²áµî¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤ËÇÛ¿®¤·È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÆÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø»Ò¤É¤â¤¬Ëü°ú¤­¤·¤¿¤é¿Æ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡ÙÂè1ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ÇËü°ú¤­¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î»Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤­¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤Ù¤­¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ©sayakonosayako ©sayakonosayako &#