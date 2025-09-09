阪神が９日のＤｅＮＡ戦（甲子園）で５５日ぶり、今季６度目の完封負けを喫した。零封での敗戦は７月１６日の中日戦（甲子園）以来。７日に７度目のリーグ優勝を決めた試合以来、２日ぶりの実戦で４連勝が止まり小休止となった。先発・村上は２回、佐野の適時二塁打とケイの２点適時二塁打を許すなど、７回４安打３失点で４敗目。７奪三振で１２４個と数字を伸ばしリーグトップに躍り出たが、同トップタイの１２勝目とはならな