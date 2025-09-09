◇第66期王位戦7番勝負第6局1日目（2025年9月9日東京・将棋会館）将棋の藤井聡太王位（23）＝王将など7冠＝が挑戦者に永瀬拓矢九段（32）を迎える第66期王位戦7番勝負は9日、東京・将棋会館で第6局1日目が始まり、戦型は先手・藤井の角換わり腰掛け銀に進んだ。午後6時の封じ手までに79手進み、80手目を永瀬が封じた。局面は5五の天王山周辺で押し引きが続く中盤の山場。最先端では終盤まで研究が進むとされる戦型だけに