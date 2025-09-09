´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼J.Y.Park¤µ¤ó¤¬´Ú¹ñÊ¸²½¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÂçÅýÎÎÄ¾Â°¤ÎÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï9Æü¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×NiziU¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎJ.Y.Park¤µ¤ó¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¡ÖÂç½°Ê¸²½¸òÎ®°Ñ°÷²ñ¡×¤Î°Ñ°÷Ä¹¤ËÆâÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°Ñ°÷²ñ¤ÏK¡¼POP¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É´Ú¹ñ¤ÎÂç½°Ê¸²½¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¡¢Ê¸²½»º¶È¤Î¶¯²½¤ò·Ç¤²¤ëÍûºßÌÀÂçÅý