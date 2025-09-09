あるママの投稿が、産後を経験したママたちの心にそっと火をつけました。『生後1か月過ぎの赤ちゃんを、旦那側の親戚の集まりに連れて行きました。すると義母が、勝手にみんなに触らせはじめました。まるで自分の子どもかのように親戚に「抱っこしてあげて！」と次々に勧めたり、「この子は騒がしくても平気なのよ」と、まるで毎日育児をしているかのような言い方をしたり……モヤモヤしました』怖いからムリと言う相手に、「大丈