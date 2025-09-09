9mm Parabellum Bulletが、『9mm Parabellum Bullet presents Live「E」2026』を22回目のバンド結成記念日の2026年3月17日にCLUB CITTA'で開催する。 （関連：9mm Parabellum Bullet、結成日に横浜の地で刻んだバンドの生き様無二の道を突き進む21周年の始まり） 『Live「E」』は、過去作品の中から収録曲順が偶数（Even）のみを演奏するコンセプトライブ。2014年2月8日、日本武道館でのバンド結成10周年記念ライブ以来12