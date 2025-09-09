◆日本ハム7―4ソフトバンク（9日、エスコンフィールド北海道）ソフトバンクが2位日本ハムとの直接対決で手痛い逆転負けを喫した。先発のリバン・モイネロが6回途中キャリアワーストの7失点で3敗目。ルーキー山縣秀の2発など3本塁打を浴びた。ゲーム差は3に縮まり、優勝マジックは15で足踏みとなった。試合後、小久保裕紀監督は「打った方がすごくないですか。（山縣は）ドラフト何位？今川にしても今日（1軍に）上がって