ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªA·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡úÁ°¸þ¤­¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë»ö¤Î¤Ç¤­¤ëÆü¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤ä½ÉÂê¤ò¤¤¤Ã¤­¤ËÊÒÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ùº£Æü¤Î±¿µ¤¤ÏÁí¹çÅª¤Ë¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¯¤Ë·ò¹¯±¿¤¬¾å¡¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ë±ï¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÎÁÍý¤Ë¥Ä¥­¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù¤À¤¤¤Ö¥¹¥È