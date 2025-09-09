7人組グループ・なにわ男子の最新シングル『アシンメトリー / Black Nightmare』が、9日発表の最新『オリコン週間シングルランキング』で、自身通算9作目となる1位を獲得しました。前作の『Doki it』は2025/3/10付で初週売り上げ32.5万枚を記録しましたが、本作はそれを上回る34.8万枚を売り上げ、初登場1位に。これで、2021/11/22付でのデビューシングル『初心LOVE（うぶらぶ）』から9作連続、通算9作目の1位を獲得。さらに、9作