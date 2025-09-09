¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÆü2-3¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¿ÀµÜ¡ËµÕÅ¾Éé¤±¤Ç3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À­¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£2²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤¬º¸Ãæ´Ö¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÀèÀ©¡£1¡½0¤Î4²óÌµ»à»°ÎÝ¤Ç¤ÏÀÐ°Ë¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2ÈÖ¼ê¡¦µÈÅÄ¤¬6²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇËÌÂ¼·Ã¤Ë·è¾¡2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤ÓµÕÅ¾Éé¤±¡£¼Ú¶â12¤ËËÄ¤é¤ß¡¢3°Ì¡¦DeNA¤Ë4¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ÈÎ¥¤µ¤ì¤¿¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó