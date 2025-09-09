【モデルプレス＝2025/09/09】女優の広瀬すずが9月9日、都内で行われた映画『宝島』（9月19日公開）の東京プレミアに、主演の妻夫木聡、共演の窪田正孝、永山瑛太、塚本晋也、中村蒼、瀧内公美、栄莉弥、尚玄、木幡竜、奥野瑛太、村田秀亮（とろサーモン）、デリック・ドーバー、メガホンを取った大友啓史監督とともに出席。撮影現場を振り返った。【写真】広瀬すず、SEXY肌見せ衣装姿◆広瀬すず「一生分泣いた」妻夫木と共演した