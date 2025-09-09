大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年9月8日(日本時間9日)ロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平選手（31）は8日（日本時間9日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で出場し、3打数1安打1四球1得点。打率は.279。 試合は3対1で