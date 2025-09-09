¶â¤Ï£³£·£°£°¥É¥ë¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó NY¶âÀèÊª12 25·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë(NY»þ´Ö08:29) 1¥ª¥ó¥¹¡á3687.80¡Ê+10.40+0.28%¡Ë