◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―２中日（９日・神宮）ヤクルトの２年目右腕・松本健吾投手が今季初勝利を挙げた。１点ビハインドの６回から登板。２安打を許して２死一、三塁とするも上林を１５０キロの速球で中飛に打ち取ってピンチを脱出。その裏、北村恵が逆転の２点二塁打を放つと救援陣がリードを守って白星をつかむことができた。「何とか粘って野手につなごうと思いました」と振り返った。新人の昨季はプロ初登板で