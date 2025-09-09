¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û9Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸áÁ°8»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ57Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á146±ß92Á¬¡Á147±ß02Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1723¡Á33¥É¥ë¡¢172±ß33¡Á43Á¬¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬9·î¤ÎÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ÇÍø²¼¤²¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤«¤é¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Î½Ì¾®¤ò°Õ¼±¤·¤¿±ßÇã¤¤¥É¥ëÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£