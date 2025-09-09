¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥à£·¡½£´¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¡¦»³¸©½¨ÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¶»¤Ë¥×¥í½é¤Î2ÂÇÀÊÏ¢È¯¡¢¥×¥í½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤ÈÂçË½¤ì¡£4²ó¤Ë2¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¡£6²ó¤Ë¤Ï¥À¥á²¡¤·¤Î3¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ü¥¹¤«¤é¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¥ë¡¼¥­¡¼¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö´ë¶ÈÈëÌ©¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£