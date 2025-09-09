9月6日放送のABEMA「給与明細」では、セクシー女優が集結するアジア最大級の成人國際万博「TRE」に潜入調査。会場内の台湾ブースで、新人女優が“過激な擬似体験”をした。【映像】台湾セクシー女優による“過激な擬似体験”（実際の映像）台湾で年に1度開催される成人國際万博「TRE」は、2017年から開催し、昨年の来場者数は20万人以上。日本の人気セクシー女優たちを一同に招待している。今回、今年4月にデビューしたばかり