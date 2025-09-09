宮内庁は9日、公式インスタグラムを更新。「8月の秋篠宮家のご活動を紹介します」と記し、写真を投稿した。秋篠宮ご夫妻は8月29日にエクアドル大統領夫妻と秋篠宮停で懇談した。紀子さまは同7日、ボーダー柄のトップスに白のパンツ姿で「第10回全国ボッチャ選抜甲子園決勝大会」（東京・墨田区総合体育館）の開会式や競技を観覧し、選手らとも交流。同8日の独立行政法人日本学術振興会「特別研究員−RPD研究交流」（東京・明治記念