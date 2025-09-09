MTVビデオ・ミュージック・アワード（VMA）が7日、ニューヨークのUBSアリーナで開催され、12部門でノミネートされていたレディー・ガガが、4冠を果たした。ガガは年間最優秀アーティスト賞に加え、ブルーノ・マーズとの「ダイ・ウィズ・ア・スマイル」で最優秀コラボレーション賞、「アブラカダブラ」のミュージックビデオで最優秀監督賞および最優秀