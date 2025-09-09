◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―２中日（９日・神宮）今季初先発した中日・松木平優太投手は３回２安打無失点で降板した。試合後、井上監督は降板理由について「手のひらのマメがつぶれた。ベローンなってたから、そんなん投げられんやろってことで緊急降板」と説明した。この日は、１４０キロ後半の直球にチェンジアップなどを交えながら、緩急ある投球を見せた。「この一戦にかける思いは強い。リズムがない、だらけた試