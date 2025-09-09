「日本ハム７−４ソフトバンク」（９日、エスコンフィールド）日本ハムが３点ビハインドをはね返し、逆転勝ち。首位ソフトバンクとの直接対決に勝ち、３差と迫った。ただ、新庄監督は八木裕打撃コーチの頭部に折れたバットが直撃したことで、試合後の取材対応は見送った。勝利後も普段と異なり、笑顔は見えなかった。小久保監督に手を挙げて挨拶を交わした後、ベンチ裏へ入った。広報を通じて、「八木さんが心配なので今日は