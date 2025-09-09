「巨人６−４広島」（９日、東京ドーム）巨人・阿部監督が５回４失点で降板した戸郷に奮起を促した。初回に先制点を失いながらも打線が直後にリチャードの満塁弾を含む７連打で６点を奪って逆転。だが、右腕は直後に投手の床田に１号２ランを浴びるなど、５回８安打４失点。６勝目こそちゅかんだが、降板後のベンチでは阿部監督から真剣な表情で言葉をかけられる場面もあった。阿部監督は「球種が少ない分、もうちょい精度