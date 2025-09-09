UCC上島珈琲はカプセル式ドリップコーヒーシステム「ドリップポッド」の全コーヒーカプセルを「サステナブルなコーヒー調達」基準を満たした製品へ刷新する。全コーヒーカプセルの味覚にも磨きをかける。「ドリップポッド」ビジネスで志向する顧客生涯価値（LTV）創出の一環。9月3日、発表したUCCジャパン執行役員ニュービジネス担当兼ソロフレッシュコーヒーシステム社長の柳原優樹氏は「一時的な売上増ではなく、おいしい