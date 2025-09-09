今夏の移籍市場でも主役となったイングランドのプレミアリーグ。ディフェンディングチャンピオンのリヴァプールは今夏だけで4億5000万ポンドほどの移籍金を投じたと報じられている。多くのクラブが市場に資金を投じているだけあって、リーグには各国のエース級の選手が揃っている。テクニック、インテリジェンス、フィジカルの3つが揃った選手が多く、毎週末白熱した試合が各地で繰り広げられている。『TheGuardian』ではウェール