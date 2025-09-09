V・ファーレン長崎は9日、ブラジル人FWガブリエル・チグロンが完全移籍で加入すると発表した。現在23歳のガブリエル・チグロンは2024年にKリーグ1部の光州FCでプレー。公式戦49試合に出場して11ゴールと活躍しており、AFCチャンピオンズリーグエリートでも横浜F・マリノス戦で1ゴール1アシストと結果を残していた。そんなブラジル人FWはクラブの公式サイトにて以下のようにコメント。「V・ファーレン長崎の強化部の皆様、関係者の