浦和レッズは9日、原口元気のベールスホット（ベルギー2部）への移籍を発表した。2014年に浦和から海外移籍を果たした原口は、ヘルタ・ベルリン、ハノーファー、ウニオン・ベルリンなどに在籍。18年のロシアワールドカップでは、決勝トーナメント・ラウンド16のベルギー戦でゴールをティボー・クルトワから得点を奪うなど活躍した。24年の夏に浦和へ復帰すると、J1第36節・サンフレッチェ広島戦でゴールを奪取。今季は主に途中出場