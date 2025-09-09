LINE¥ä¥Õ¡¼¤Ï¡¢Î¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡ÖYahoo!¥È¥é¥Ù¥ë¡Ê¥ä¥Õ¡¼¥È¥é¥Ù¥ë¡Ë¡×¤Ç¡¢¡ÖGoGo¥»¡¼¥ë¡×¤ò9·î9ÆüÀµ¸á¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£36»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç¿Íµ¤½ÉÇñ»ÜÀß¤¬10¡ó°Ê¾å³ä°ú¤È¤Ê¤ë¡£12·î26Æü¤«¤é2026Ç¯1·î3Æü¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï´ü´Ö¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£ÂÐ¾Ý½ÉÇñ»ÜÀß¤ÈÎÁ¶â¤Î°ìÎã¤Ï¡¢ÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤¿·½É¡Ê2Ì¾ÁÇÇñ¤Þ¤ê¡Ë¤¬22,400±ß¤«¤é¡¢»°°æ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ëÏ»ËÜÌÚ¥×¥ì¥ß¥¢¡ÊÆ±¡Ë¤¬25,840±ß¤«¤é¡¢»¥ËÚÅìµÞREI¥Û¥Æ¥ë¡ÊÆ±¡Ë¤¬12,420±ß¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥â¥ó¥È