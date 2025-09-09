日本テレビ報道局の右松健太キャスターが９日、東京ドームの巨人―広島戦で始球式を行った。出演するＢＳ日テレ「深層ＮＥＷＳ」（月〜金曜・後６時５８分）を放送する同局が開局２５周年を迎え、大役が決定。「節目にご縁でこういった場に立たせていただいたことが、本当に感謝しかないです」と頭を下げた。野球のプレー経験は小学生のみ。中高時代はサッカー部だった。この日のために友人が代表を務める草野球チームの練習