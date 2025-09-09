◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―２中日（９日・神宮）ヤクルト・北村恵吾内野手が決勝の２点二塁打を放った。１点ビハインドの６回２死一、二塁で右中間へ走者を一掃する逆転の二塁打を放った。お立ち台で「自分で絶対に（走者を）かえしてやろうという強い気持ちで打席に入りました。めちゃくちゃうれしかったです」と声を弾ませた。８月下旬からは二塁の先発で起用されることが増えている。「打席で自信を持って結果を