ÆüËÜÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÏ¢ÌÁ¡ÊÆüËÜÃæÂÎÏ¢¡Ë¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»ÀìÌçÉô¤¬¡¢2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢Á´¹ñÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÂç²ñ¡ÊÁ´Ãæ¡Ë¤ÎÃË½÷400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤òÇÑ»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬9Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò¤Î±ØÅÁ¤â¸½ºß¤Î6¶è´Ö¤«¤é½÷»Ò¤ÈÆ±¤¸5¶è´Ö¤Ë¸º¤é¤¹Êý¸þ¡£ÆüËÜÃæÂÎÏ¢¤Ï27Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´Ãæ¤«¤é¿å±Ë¤äÂÎÁà¤Ê¤É¤Î¼Â»Ü¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢Î¦¾å¤Ê¤ÉÂ¸Â³¤¹¤ë¶¥µ»¤â½Ì¾®¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢ÀìÌçÉô¤Ç¶ñÂÎ°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍèÇ¯3·î¤ÎÍý»ö²ñ¤ÇÀµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¡£