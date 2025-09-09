ポッカサッポロフード&ビバレッジは9月8日、国産レモンの生産振興を目指す農業法人「株式会社LEMONITY(レモニティ)」を、鈴生(静岡市)、西本Wismettacホールディングスと共同で9月3日に設立したと発表した。本社は静岡市、資本金1億円。生産拠点は広島県江田島市と静岡県磐田市で、初年度は約10haから着手する。出資比率は非開示。鈴生が運営し、ポッカサッポロと西本Wismettacが同額出資している。社名は“LEMON+TRINITY(三位