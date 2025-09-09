¾®ÅÄ¼¢¤µ¤ó¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥°¤Î¹ñºÝ»ÊË¡ºÛÈ½½ê¤Î¸µÉû½êÄ¹¤Ç¡¢ÅìËÌÂçÆÃÊÌ±ÉÍÀ¶µ¼ø¡Ê¹ñºÝË¡¡Ë¤Î¾®ÅÄ¼¢¡Ê¤ª¤À¡¦¤·¤²¤ë¡Ë¤µ¤ó¤¬4Æü¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤á¼«Âð¤Ç»àµî¤·¤¿¡£100ºÐ¡£¹ðÊÌ¼°¤Ï´û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£³¤ÍÎË¡¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤ÇÍýÏÀÅª´ðÁÃ¤ò¹½ÃÛ¡£ÅìËÌÂç¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¹ñºÝ»ÊË¡ºÛÈ½½êºÛÈ½´±¤ò1976Ç¯¤«¤é2003Ç¯¤Þ¤Ç3´ü27Ç¯Ì³¤á¡¢¹ñºÝÊ¶Áè¤ÎÊ¿ÏÂÅª²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£91Ç¯¤«¤é3Ç¯´Ö¤ÏÆ±ºÛÈ½½êÉû½êÄ¹¡£ÆüËÜ³Ø»Î±¡²ñ°÷¤Ç¡¢12Ç¯¤ÎÊ¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¡£