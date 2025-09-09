数々の映画やドラマで 存在感ある役柄を演じてきた俳優の吉行和子さんが、2日、肺炎のため亡くなりました。90歳でした。俳優としての始まりは、1957年の舞台「アンネの日記」の主役、アンネ役でした。1978年には大島渚監督の映画「愛の亡霊」で、2014年には山田洋次監督の映画「東京家族」で日本アカデミー賞・優秀主演女優賞を受賞。1988年に一人芝居の舞台に挑戦した際には「(一人芝居は)やっぱり大変だけど面白さもあるん