横浜・元町に「フラワーおはぎ専門店 Oh! huggy!!（オーハギー）」が2025年9月6日にオープン。花が咲いているような、かわいらしい和スイーツを取材させていただきました（画像は筆者撮影、一部提供）。【画像】人気殺到！ 和菓子店が本気で作った、和のご褒美かき氷食べるのがもったいない！ 愛らしい「フラワーおはぎ」「フラワーおはぎ専門店 Oh! huggy!!」は神戸に本店を構え、全国に15店舗を展開しています（2025年9月現在）