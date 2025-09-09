中国東部江蘇省の常州と泰興の両市を結ぶ常泰長江大橋が9月9日、正式に開通しました。これは道路・鉄道両用の二層複合型長江横断橋で、世界最長スパンの斜張橋、世界最長スパンの道路・鉄道両用鋼桁アーチ橋の世界記録を樹立しました。常泰長江大橋は、常州と泰州の両市間の移動時間を従来までの1時間20分から約20分に短縮し、長江を跨ぐ都市群の協調的な発展の推進を加速させるだけでなく、長江経済ベルトの建設と長江デルタの一