◆日本ハム7―3ソフトバンク（9日、エスコンフィールド北海道）ソフトバンクが日本ハムとの上位対決で逆転負けを喫し、優勝マジックを15から減らせなかった。防御率リーグトップを誇るソフトバンクのリバン・モイネロと、ハーラートップ13勝の日本ハムの伊藤大海による今季6度目のエース対決。1点勝負になることも多い組み合わせだったが、この日は序盤から試合が動いた。ソフトバンクが2回1死から柳町達、栗原陵矢の連打