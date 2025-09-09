静岡県牧之原市から吉田町にかけて発生した竜巻で、横転した車に乗っていた50代の男性の死亡が確認されました。国内最大級の竜巻で、被害を受けたイチゴ農家は「言葉が出ない」とその辛さを話しました。 【写真を見る】竜巻の被害を受けたいちご農家 静岡県牧之原市から吉田町にかけ猛威を振るった竜巻。吉田町によりますと9月5日午後1時ごろ、吉田ショッピングガーデンの駐車場で軽四貨物自動車が横転し、乗っていた静岡